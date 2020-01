Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



07/01/2020 | 07:07



Lugares que, diariamente, recebem turistas de todo o mundo. Assim como toda grande cidade, São Paulo também conta com seus marcos turísticos. E é a história e o cotidiano de quem trabalha em locais como Masp e o Theatro Municipal e Cinemateca Brasileira, por exemplo, que foca a série Retratos Urbanos, cuja estreia é hoje, a partir das 22h55, no Canal Futura.

O público poderá ver a história de 13 personagens – cada episódio tem cinco minutos de duração – histórias como a de Francivaldo Gomes, que abre a série documental. Conhecido como ‘Popó’, trabalhava como sepultador no Cemitério da Consolação. Resolveu estudar história da arte tumular e se tornou guia de visitas do local.

“Enxergo as cidades como organismos vivos. Nas grandes metrópoles isso fica ainda mais evidente. Muitas vezes, por conta de sua dimensão, pode-se perpetuar uma invisibilidade das pessoas que movem essa engrenagem”, explica Paulo de Souza, idealizador da obra. Segundo ele, a vontade dos envolvidos com o projeto é algo que consideram extremamente honroso, “retratar as histórias de quem constrói, opera e vive essa cidade”.

Na Rua Cantareira, região central da cidade, está o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercadão, inaugurado em 1933. Lá, há pouco mais de 50 anos trabalha João Levi Miguel, que fala de sua história na obra. A série aborda também a cuidadosa labuta de Cláudia Ontivero. Ela é veterinária do Zoológico paulistano. No dia a dia, trata de sapos que cabem na ponta de um dos dedos e de um elefante que pesa cerca de duas toneladas.