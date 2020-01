06/01/2020 | 17:11



A assessoria de imprensa de Alice Braga e Bianca Comparato confirmou que as duas estão realmente namorando!

Discretas quando o assunto é a vida pessoal, o namoro de Bianca e Alice era conhecido apenas por seus familiares e amigos próximos, de acordo com o jornal Extra. As duas teriam se conhecido em 2015 e engatado o namoro à distância em 2016, já que Braga mora nos Estados Unidos.

No Réveillon de 2020, as duas passaram juntinhas em Salvador, na Bahia, curtiam um show da Anitta e ainda posaram com alguns fãs, mas até então ninguém realmente sabia sobre o romance.