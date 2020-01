Marina Ruy Barbosa posta foto comendo e rebate seguidor que afirmou que ela vomitou para não engordar

06/01/2020 | 17:10



Marina Ruy Barbosa publicou um álbum de fotos em seu Instagram para relembrar a recente viagem que fez ao lado do marido, Alexandre Negrão, e amigos. Nos cliques, a ruiva aparece curtindo praia, alimentando animaizinhos e até mesmo comendo uma pizza durante uma festa - esse clique, em específico, gerou comentários que Marina não deixou passar.

Um seguidor comentou o seguinte:

Vomitou essa pizza toda pra não engordar.

A atriz, então, rebateu:

Claro que NÃO. Eu amo comer. É uma das coisas que mais gosto de fazer, comer!!! Por isso no dia a dia tenho uma alimentação balanceada e pratico exercícios físicos, para no final do semana e viagens poder comer sem preocupações! Depois corro atrás!!! Temos que VIVER e ter EQUILÍBRIO! Saúde sempre!!!

Outra pessoa também reparou na pizza e disse:

Aposto que nem come, é só para foto.

Novamente, Marina rebateu:

Eu como e MUITO!!!