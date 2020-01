Embaixada americana em Jerusalém alerta cidadãos para 'tensões elevadas'

06/01/2020 | 16:29



A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém divulgou um comunicado nesta segunda-feira, 6, em que alerta os cidadãos americanos que vivem em Israel a "permanecerem vigilantes e tomarem medidas apropriadas" de segurança. "Tensões elevadas no Oriente Médio podem resultar em riscos à segurança dos cidadãos dos EUA no exterior", diz o documento.

O aviso vem em meio ao aumento das tensões entre os EUA e o Irã, após um bombardeio americano próximo a um aeroporto em Bagdá, no Iraque, ter resultado na morte do general Qassim Suleimani, que liderava as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã, na última quinta-feira (pelo horário de Brasília).

O comunicado da embaixada americana em Israel alerta, ainda, que "incidentes de segurança, incluindo foguetes, geralmente ocorrem sem aviso prévio" e dá instruções em caso de ataques aéreos. "A Embaixada continuará analisando a situação de segurança e fornecerá informações adicionais conforme necessário", reafirma o documento.