Caio Castro comenta na foto da filha de Giovanna Ewbank e divide opiniões

06/01/2020 | 16:11



Caio Castro, assim como diversos famosos, decidiu entrar na foto de Giovanna Ewbank que compartilhou uma foto de Titi com um biquíni combinando com a cor do cabelo e de boné, para elogiar a pequena. Mas o que o galã não esperava era que muitas pessoas não entenderiam o seu comentário.

Ta sem boca, elas que se matem!

Umas pessoas entenderam que Caio Castro manteve um elogio para Titi por conta do lábios carnudos da garota acompanhado de uma expressão que está super conhecida na internet, elas que lutem, mas que no caso ele diz elas que se matem fazendo referência a loucura das mulheres em querer colocar preenchimento labial para ter o que Titi já possui naturalmente.

Obviamente, muitas pessoas não entendem um comentário da mesma forma e alguns seguidores entraram no comentário do astro global para dar uma verdadeira bronca nele, como:

Não entendi esse comentário na foto de uma criança, disse uma seguidora.

Comentário idiota o seu, cravou outra.

Comentário improdutivo!, finalizou uma terceira.

Eita!!