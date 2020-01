Thais Fersoza fala de brigas entre os filhos, que se cutucam: - Às vezes acontece de dar atrito

06/01/2020 | 16:11



Thais Fersoza marcou presença no Encontro com Fátima Bernardes dessa segunda-feira, dia 6, e falou sobre sua família. A atriz é casada com Michel Teló e, juntos, são pais de Melinda e Teodoro. Dentre os assuntos de maternidade, ela primeiro detalhou que às vezes os irmãos não se entendem e acabam brigando um com o outro:

- Acontece muito lá em casa. Cada um está em um canto e um vai cutucar o outro. Eu fico esperando para ver se vai dar tudo certo, se vão se entender, mas às vezes acontece de dar atrito. Aí eu falo: por que você veio aqui nesse momento? Ele não estava quietinho? Deixa na dele, não perturba, ele agora quer ficar sozinho e brincar sozinho. E tudo bem. Não precisa estar o tempo todo junto. Cada um pode ter sua individualidade e respeitar o outro.

Depois, deu mais detalhes sobre as personalidades dos filhos:

- A Melinda jura que ela tem oito [anos de idade] e gosta de ser meninininha. Ela jura que é muito mais velha que o Teodoro. Já o Teodoro tem uma personalidade de ser bebêzão. Ele gosta de ser cuidado. Ela fala que é a mamãe, ele é o filhinho e ele meio que aceita. Mas tem uma hora que ele, por ser maiorzão, vai para cima dela.