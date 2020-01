Motorista de aplicativo de Santo André morto em Carapicuíba é enterrado

Do Dgabc.com.br



06/01/2020 | 15:57



Foi enterrado no cemitério do Curuçá, em Santo André, na tarde desta segunda-feira (6), o motorista de aplicativo Gabriel Lourendo Ferreira, 23 anos, morto por volta das 4h de ontem, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, após tentativa de latrocínio.

De acordo com informações da Polícia, a vítima foi localizada no chão, longe do carro, que estava batido entre um caminhão e um muro. Além disso, ele estava baleado no tórax e no braço.

Ainda segundo os policiais, quando chegaram ao local, Ferreira estava consciente e contou que um homem de camiseta azul havia atirado nele. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos.