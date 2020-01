Com gol no fim, Mauá FC vence e mantém chance de classificação

Anderson Fattori

06/01/2020 | 15:05



Gol de Natanael, aos 49 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do Mauá FC sobre o Cena-MS, nesta tarde, no Estádio Pedro Benedetti. O resultado manteve o Índio, com três pontos, na luta por vaga na segunda fase da Copa São Paulo. A decisão será na terceira rodada, quinta-feira, quando o time do Grande ABC terá pela frente o Avaí, às 15h15.

Em casa, o Mauá FC teve outra vez apoio dos torcedores, que encheram a arquibancada do Pedro Benedetti. Os mauaenses tiveram de ter paciência para comemorar o gol só nos instantes finais, dando início a grande festa entre elenco e torcedores.

Essa foi a primeira vitória da equipe de Mauá, fundada em 2015, que debuta na competição. Na estreia, havia perdido do Atlético-CE por 3 a 1.

Susto - Cinco minutos depois de ter entrado em campo, o atacante Kaique caiu no centro do gramado e convulsionou. Segundo o presidente do Mauá FC, Vagner Tegi, ele foi levado para a UPA da Vila Assis e passa bem. "Kaique passou mal, possivelmente por causa do calor e da ansiedade e foi levado para a UPA porque estava com pensamento confuso, dizendo que havia alguém o perseguindo. Está sendo acompanhado pelo meu filho, Linicker Tegi, que é o preparador físico, para realizar exames de rotina, mas já recuperou a consciência e está bem", garantiu.