Férias tranquilas: 7 dicas para viajar com segurança

Redação

Do Rota de Férias



06/01/2020 | 14:48



Viajar para um novo destino é sempre uma aventura e pode envolver alguns riscos. No entanto, é possível realizar alguns procedimentos para ter mais segurança durante as férias. A APRIL Brasil Seguro Viagem separou algumas dicas para que os viajantes possam curtir os passeios sem preocupações.

Dicas para viajar com segurança

1- Pesquisar leis e costumes locais

Não é preciso visitar uma vila rural na Ásia ou uma cidade no Oriente Médio para se deparar com diferenças culturais. Mesmo países ocidentais podem ter leis e costumes distintos Sendo assim, é importante estar informado para evitar problemas. Alguns lugares proíbem o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas, outros exigem que se guarde o tíquete de metrô mesmo após utilizá-lo.

2- Compartilhar o roteiro

Quando a viagem já estiver planejada, com deslocamentos e hospedagens definidos, é fundamental manter familiares e amigos a par dessas informações. Isso faz com que pessoas próximas possam acompanhar onde o turista está, facilitando o contato em caso de emergência.

3- Garantir um jeito de se comunicar o tempo todo

O roaming internacional pode ser muito caro, mas há outras maneiras de se manter conectado. É possível adquirir um chip local para usar no celular ou comprar um internacional, o que significa ter internet em qualquer lugar. Com isso, se for necessário pedir ajuda ou informar algo a familiares, o viajante poderá fazê-lo com agilidade.

4- Contratar um seguro viagem

Este item é essencial para uma viagem tranquila. O seguro viagem garante atendimento médico em caso de doenças e protege contra imprevistos como extravio de malas. Algumas empresas oferecem até mesmo coberturas extras, como seguro para notebooks e smartphones em casos de roubo ou furto qualificado.

5- Planejar chegar durante o dia a novos destinos

O ideal é nunca chegar a uma nova cidade à noite. Durante o dia, é mais tranquilo usar transporte público e andar com malas pelas ruas. À noite, é possível que o único meio de transporte seguro seja um táxi, que sairá mais caro.

6- Não andar com o passaporte

O passaporte é um documento valioso e, por isso, deve ser mantido em segurança, de preferência dentro do cofre do hotel, para evitar perdas e furtos. No entanto, não se deve andar pelas ruas de um outro país sem documento, então é importante ter outro tipo de identificação com foto, como RG ou CNH, e sempre ter uma cópia do passaporte e uma versão digitalizada no celular.

7- Ser discreto e estar sempre atento

Pequenos golpes com turistas são comuns em diversos países do mundo, principalmente nas atrações mais famosas. Para evitar esse tipo de situação, recomenda-se discrição e atenção. Falar alto em português, carregar bolsas grandes e andar para lá e para cá tentando fazer uma foto perfeita são alguns dos comportamentos que podem chamar atenção de trombadinhas e golpistas, pois demonstram distração e deixam claro que se trata de um estrangeiro.

Também é importante manter-se atento a pessoas desconhecidas que agem de forma incomum e evitar dar informações pessoais, como o local onde está hospedado.

