Como excluir marcações de fotos no Instagram

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/01/2020 | 14:18



O Instagram permite que os usuários marquem seus amigos em suas fotos publicadas na rede social. Estas marcações ficam disponíveis no perfil da pessoa, na aba que tem o desenho de uma notificação com um bonequinho. Mas caso não tenha gostado de algum post, é possível exclui-lo. Você aprende como no tutorial a seguir. Vale lembrar que o procedimento foi realizado com um iOS, mas é similar em um Android.

1. Acesse seu perfil no Instagram. Depois, clique nas três listras e dê um toque em “Configurações”.

2. Selecione a opção “Privacidade”.

3. Vá até “Tags”.

4. Dê um toque em “Editar”.

5. Selecione as fotos que você quer excluir a marcação.

6. Aperte “Remover”.

7. Confirme a ação clicando em “Remover-me”. Pronto! Você não estará mais marcado nas fotos.













