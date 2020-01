Oito dicas para se dar bem em sites de relacionamento

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/01/2020 | 14:18



Aproximando pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de se conhecer, o ambiente online tem demonstrado ser o preferido entre pessoas solteiras, divorciadas e viúvas. “Os aplicativos facilitam os encontros, mas os processos de atração, empatia e amor continuam os mesmos. Os relacionamentos podem dar certo, basta o usuário saber o que procura, vivenciar o momento e, principalmente, não desistir no primeiro fracasso. Persistência é a palavra mágica. Se o romance irá ou não prosperar depende dos parceiros”, diz Jennifer Lobo, matchmaker, CEO e fundadora da MeuPatrocínio.

Para Jennifer, existem algumas “regras básicas” para quem quer se dar bem e tirar o melhor proveito dos sites de relacionamento. Conheça:

1. Utilize fotos atuais e valorize o “poder do olhar”: sorrir com os olhos na foto principal é um convite para uma análise mais minuciosa do seu perfil.

2. Prepare um perfil bem redigido e peça ajuda se precisar: exponha as suas principais características com um toque de humor. Preserve certo ar de mistério a ser desvendado por aqueles que conseguirem uma aproximação mais efetiva.

3. Antes de sair do mundo virtual para o real, verifique atentamente as informações a respeito do candidato. Use todas as fontes disponíveis para pesquisar e saber um pouco mais.

4. Não adote uma postura passiva. Gostou do perfil? Tome a iniciativa e inicie uma conversa.

5. Seja paciente, nem todos estão 100% conectados o tempo todo. Não fique cobrando respostas às suas mensagens. Você só irá demonstrar ansiedade e passará a imagem de uma pessoa desagradável.

6. Dê uma chance ao candidato: nem sempre uma primeira impressão negativa será confirmada. Evite julgamentos precipitados. Deixe a conversa evoluir antes de descartar.

7. Não despreze alguém que parece interessante só por causa da distância. Você pode perder a oportunidade de conhecer alguém legal e viajar muito.

8. Deixe a empolgação de lado e verifique as ferramentas de segurança da plataforma: leia tudo o que é oferecido, inclusive para checar se os administradores têm a preocupação de eliminar perfis fakes. Seja muito seletivo ao divulgar as suas informações pessoais e ao compartilhar suas fotos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre os 100 melhores filmes de romance da história: