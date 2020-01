Marido de Ana Hickmann fala de sexo na frente de filho e vídeo viraliza

06/01/2020 | 14:10



Que saia justa! Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, decidiram brincar com o quiz de casal do Instagram, no último domingo, dia 5. Nos Stories da rede social, os dois estavam entretidos com o jogo e acabaram falando demais na frente do filho de cinco anos de idade, Alexandre Junior. Questionados sobre o que gostavam de fazer juntos, o empresário respondeu rapidamente:

- Sexo!, disse ele.

Bastante sem graça, Ana falou:

- O Alezinho tá aqui, amor!, repreendendo o marido.

Mas o auge do vídeo aconteceria em seguida, quando o pequeno reagiu ao que tinha acabado de ouvir dos pais. Gritando no fundo, ele falava animado:

- Eba! Eba!, falava ele, repetidas vezes. A apresentadora ainda exclamou:

- Olha o que você fez, Alexandre!, falou a loira.