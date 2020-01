Estádio 1° de Maio amanhece com homenagens refeitas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/01/2020 | 13:56



Dois dias depois de a Prefeitura ter pintado o parapeito do Estádio 1° de Maio para apagar as referências que haviam sido feitas aos dois títulos conquistados pelo São Bernardo FC, o local amanheceu novamente com as homenagens. Desta vez, porém, feita por torcedores, que entraram no espaço e escreveram de forma amadora o que havia sido apagado.

A equipe do Diário flagrou no início da tarde desta segunda-feira que a referência aos títulos da Série A-2 do Paulista de 2012 e da Copa Paulista, de 2013, foram reescritas sobre a tinta cinza escuro usada pela Prefeitura. A Secretaria de Esportes e Lazer argumenta que apagou a homenagem porque o estádio é público e, além do São Bernardo FC, está sendo usado pelo outro time da cidade, o EC São Bernardo, além de outras equipes na Copa São Paulo.