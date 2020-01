Sabrina Sato usa shorts curtíssimos e top branco para cair no samba

06/01/2020 | 13:10



Após começar uma contagem regressiva, o Carnaval começou para Sabrina Sato, que vai estrear em 2020 como a Rainha de Bateria da escola de samba Unidos de Vila Isabel, do Rio de Janeiro! No último domingo, dia 5, a apresentadora marcou presença em um ensaio de rua e postou detalhes em seu Instagram.

Primeiro, ela mostrou detalhes de seu look: shorts jeans bem curtinhos, um top branco decotado e sapatos de saltos bem altos! Além disso, ela complementou o visual com óculos escuros. Na legenda do post, a mamãe de Zoe escreveu:

Sou da Vila não tem jeito. Comigo eu quero respeito. Que meu negócio é sambar.

Depois, publicou dois vídeos em um álbum, agradecendo o carinho do público e até mesmo ninando um bebê no colo!

Tô até agora emocionada com tanto amor que recebi de todos vocês. Muito obrigada, Vila Isabel.

Vale citar que Sabrina também é rainha da Gaviões da Fiel, de São Paulo.