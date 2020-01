Brad Pitt faz piada sobre vida amorosa e reação de Jennifer Aniston leva web à loucura

06/01/2020 | 13:10



Jennifer Aniston e Brad Pitt parecem estar bem amigos ultimamente! O casal, que é divorciado desde 2005, voltou a dividir o tapete vermelho durante a edição anual do Globo de Ouro, que aconteceu no último domingo, dia 5, em Los Angeles, na Califórnia. Os dois chegaram ao evento quase juntos, com apenas alguns minutos de diferença, de acordo com o jornal USA Today, porém, os dois não se esbarraram para as fotos.

Mas, ainda durante a noite, um comentário de Brad, em entrevista à Entertainment Tonight, acabou deixando os fãs do ex-casal bastante emocionados.

- Logo vou esbarrar na Jen. Ela é uma ótima amiga. Será a segunda reunião mais importante do ano, brincou ele, fazendo referência ao seriado Friends, o qual Jennifer protagonizou por anos.

E você acha que parou por aí? Que nada! Logo após o galã vencer na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por Era Uma Vez... Em Hollywood, durante o seu discurso, Brad decidiu fazer uma piada sobre sua vida amorosa.

- Eu queria ter trazido minha mãe, mas eu não podia, porque se eu ficar do lado de qualquer pessoa eles dizem que eu estou namorando com ela. Então seria muito estranho, disse ele.

Depois do loiro fazer a brincadeira, uma das câmeras da transmissão oficial deu um close na reação de Jen, que estava dando muita risada! Mesmo que o corte tenha sido bem rápido, foi tempo suficiente para deixar a web entusiasmada.

Meu Deus, será que eles voltaram?, questionou uma internauta ao utilizar, pelo Twitter, uma hashtag da premiação.

Simpáticos demais esses dois, só tô observando isso aí, disse outro.

Será que tem mesmo chance desses dois se reconciliarem?