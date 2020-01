Grupo de k-pop X1 anuncia separação após suspeita de fraude em reality

06/01/2020 | 12:35



O grupo de k-pop X1 anunciou a sua separação. O anúncio vem após suspeitas de fraude na votação do reality show Produce X 101, responsável pela formação do grupo em julho do ano passado. As agências dos onze membros do grupo liberaram uma declaração conjunta, revelando que a tentativa de renegociação do contrato dos rapazes não deu frutos. "Não conseguimos chegar a um acordo, então decidimos por uma separação", escreveram.

Kim Yo-han, Kim Woo-seok, Han Seung-woo, Song Hyeong-jun, Cho Seung-youn, Son Dong-pyo, Lee Han-gyul, Nam Do-hyon, Cha Jun-ho, Kang Min-hee e Lee Eun-sang foram eleitos para formar o X1 no reality show exibido pelo canal a cabo Mnet.

No entanto, rumores começaram a circular, após o fim do programa, que a formação do grupo já estava decidida antes da exibição dos episódios. O X1 estreou em agosto com o single Flash, e lançou o EP Emergency: Quantum Leap no mesmo mês.