Segurança na estrada: 7 dicas para transportar bagagens no carro

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



06/01/2020 | 12:18



Viajar de carro pode ser sinônimo de muitas malas, cooler, roupa de cama e de banho, brinquedos e outros itens que, muitas vezes, vão espalhados pelo assoalho ou até mesmo no colo dos passageiros. Entretanto, é preciso ressaltar que o excesso de carga e sua disposição incorreta dentro veículo representam riscos aos ocupantes.

Segundo Emerson Feliciano, gerente sênior de Pesquisa e Desenvolvimento do CESVI Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária), toda bagagem deve ser transportada no porta-malas. “Viajar com objetos soltos na cabine é um risco, pois em uma possível colisão, esses itens podem atingir uma força 50 vezes maior do que o seu peso. Por isso, é importante manter toda a bagagem isolada”, afirma.

7 dicas para levar bagagem na viagem de carro

1. Peso

A capacidade de carga máxima de todo veículo é informada no manual do proprietário. Não respeitar esse limite pode implicar em risco de danos a estrutura e componentes mecânicos, como aumento do desgaste de freios e suspensão.

2. Na cabine

Pequenos volumes, como bolsas e mochilas, podem ficar no assoalho – nunca sobre o painel frontal ou o tampão traseiro, pois a visão das janelas (laterais ou traseira) não deve ser obstruída.

3. No porta-malas

A distribuição correta do peso dos objetivos no bagageiro é essencial para manter a estabilidade do carro. Malas e outros itens mais pesados devem ficar no fundo do porta-malas, de preferência em cima do eixo traseiro.

4. Bicicleta

Se for transportá-la com banco traseiro rebaixado, a bicicleta deve ser fixada de maneira que ela não se desprenda ou se mova livremente. Fora do veículo, prefira racks de teto. Em suportes traseiros, lembre-se que não é permitido cobrir a placa e as luzes da lanterna (se isso acontecer, é preciso instalar lanternas e chapa sobressalentes) nem ultrapassar a largura do veículo.

5. Bagageiro e rack

Esses itens são excelentes formas de ampliar a capacidade de carga do veículo, devendo ser instalados de acordo com os limites de peso estabelecidos pelo fabricante. Além disso, o rack não pode ultrapassar a lateral do carro e sua altura máxima deve ser de 50 centímetros acima da linha do teto.

6. Calibragem

A pressão nos pneus deve condizer com a quantidade de carga transportada para garantir a estabilidade na direção. Um carro mais pesado exige uma pressão maior, conforme indicado no manual do proprietário.

7. Como conduzir

Com o carro carregado, a capacidade de frenagem diminui. Ela exige uma distância maior e mais tempo para brecar totalmente. Além dos freios, o excesso de peso pode impactar na aceleração e no tempo de retomada do carro nas curvas. Por isso, evite fazer manobras arriscadas no trânsito.