Jogando juntas, Serena e Wozniacki vencem na estreia nas duplas em Auckland

06/01/2020 | 12:08



Serena Williams e Caroline Wozniacki iniciaram a temporada 2020 com vitória. E jogando juntas. Em preparação para o Aberto da Austrália, a norte-americana e a dinamarquesa venceram as japonesas Nao Hibino e Makoto Ninomiya por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, pela primeira rodada da chave de duplas do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia.

As duas vão estrear na chave de simples nesta terça-feira, já na madrugada pelo horário de Brasília. Principal favorita ao título, Serena vai estrear em simples contra a italiana Camilla Giorgi. Wozniacki, quinta cabeça de chave, terá pela frente a local Paige Mary

Hourigan.

A competição tem importância maior para a tenista da Dinamarca, que vai se aposentar ao fim do primeiro Grand Slam da temporada. A ex-número 1 do mundo, portanto, quer chegar em seu melhor nível técnico e físico para a sua última competição da carreira, com início marcado para o dia 20, em Melbourne.

Pela chave de simples, nesta segunda-feira, duas cabeças de chave se despediram da competição. A sueca Rebecca Peterson (6ª pré-classificada) foi batida pela eslovena Tamara Zidansek por 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5) e a norte-americana Catherine Bellis (9ª) caiu diante da compatriota Jessica Pegula por 6/0 e 6/4.

Já a francesa Caroline Garcia (8ª) despachou a também americana Taylor Townsend por 5/7, 6/3 e 7/5. Outra a fazer bonito em quadra foi a jovem americana Cori Gauff, de apenas 15 anos. Ela derrotou a eslovaca Viktoria Kuzmova por 6/3 e 6/1. Também avançaram a russa Daria Kasatkina, a canadense Eugenie Bouchard e a suíça Jil Teichmann.

CHINA - No Torneio de Shenzhen, também disputado nesta semana, o destaque do dia foi a vitória da espanhola Garbiñe Muguruza sobre a local Xinyu Wang por 3/6, 6/3 e 6/0. Venceram também as bielo-russas Aryna Sabalenka e Aliaksandra Sasnovich, a russa Elena Rybakina, as locais Qiang Wang e Shuai Peng, a norte-americana Shelby Rogers e a checa Kristyna Pliskova.

AUSTRÁLIA - Em competição disputada em Brisbane, a surpresa desta segunda-feira foi a queda precoce da ucraniana Elina Svitolina, eliminada pela norte-americana Danielle Collins por duplo 6/1. Já as locais Samantha Stosur e Ajla Tomljanovic e a norte-americana Alison Riske avançaram na chave de simples.