Russell Crowe não foi ao Globo de Ouro por causa dos incêndios na Austrália

06/01/2020 | 12:10



Na noite do último domingo, dia 5, começou a temporada de premiações com o Globo de Ouro, que premia os destaques da televisão e do cinema. Russell Crowe acabou ganhando a estatueta de Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para a TV por sua atuação em The Loudest Voice, mas não esteve presente para receber o prêmio em mãos. O motivo? Os incêndios florestais que estão tomando conta da Austrália desde novembro.

O astro, que perdeu sua casa localizada em Nova Gales do Sul para o fogo, ficou em seu país natal para se preparar para outra leva de incêndios, que está se aproximando da casa onde mora com sua família, e aproveitou para fazer um protesto em relação às mudanças climáticas.

Jennifer Aniston, que apresentou a categoria no Globo de Ouro, leu o recado que Crowe deixou ao público em que dizia o seguinte:

- Não se engane: a tragédia que se desenrola na Austrália é baseada nas mudanças climáticas. Precisamos agir com base na ciência, mover nossa força de trabalho global para energia renovável e respeitar nosso planeta pelo lugar único e incrível que é.

Além disso, outro ator que não esteve presente na premiação foi Christian Bale. O astro, conhecido por ter vivido o Batman no cinema, foi indicado na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em Ford vs Ferrari, mas não compareceu por estar muito gripado, segundo informações da Variety. De acordo com a publicação, o astro ficou doente durante uma viagem e foi aconselhado a não viajar, enquanto não melhorasse.