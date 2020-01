Vídeo de Saulo Poncio em culto viraliza e fãs apontam: Sem aliança

06/01/2020 | 12:10



Eita! Em meio à polêmica de suposta traição, Saulo Poncio reapareceu durante culto da Igreja Pentecostal Anabatista, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 5, e os internautas logo apontaram que ele estaria sem a aliança de casamento.

O vídeo em que aparece tocando teclado viralizou nas redes sociais e os seguidores mais atentos logo notaram o detalhe da publicação, especulando que o relacionamento com Gabi Brandt pode ter chegado ao fim.

Pelo visto, sem aliança!, escreveu um internauta.

Sem aliança!, notou outro.

Ele não tá usando aliança, é isso?, questionou uma terceira pessoa.

Saulo teria sido flagrado em clima de intimidade com uma mulher durante uma festa em Búzios, no Rio de Janeiro. Essa não é a primeira vez que ele se envolve em suspeitas de traição. Em 2019, ele enfrentou uma série de acusações, no entanto, Gabi Brandt permaneceu ao lado dele. Eles são pais de Davi, de seis meses de vida, e se casaram em janeiro de 2019, em uma cerimônia luxuosa no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.