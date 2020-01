Hot Beach Olímpia é alternativa para férias em parques aquáticos

Redação

Do Rota de Férias



06/01/2020 | 11:18



A cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, é uma opção que faz a alegria dos pequenos, dos adolescentes, dos pais e, inclusive, dos avós. O local é uma ótima opção no Brasil para passar as férias em parques aquáticos, já que é possível aproveitar dois deles: Thermas dos Laranjais e Hot Beach Olímpia.

Férias em parques aquáticos

O Hot Beach tem uma grande área projetada para as crianças pequenas. Há várias atrações para elas curtirem, como escorregadores infantis, arcos de onde jorram jatos de água, ilha de água quente, pequeno rio lento, fontes de água que brotam do chão e piscinas rasas, além de baldes suspensos que, quando cheios, derramam água em quem está embaixo.

Há recreação infantil, que em época de férias é reforçada. Além disso, as atrações obedecem às mais rígidas normas de segurança e contam com guarda-vidas em todas as piscinas.

Para os mais crescidos e adultos, a dica é curtir a piscina com ondas, que simula o movimento do mar, o bar molhado, o bar da praia e a extensa faixa de areia com coqueiral. A adrenalina é garantida pelo Irado, torre de toboáguas com quatro opções de descida. O Poty Pipe, atração em formato de pista de skate em “U”, em que se desce deslizando em boia dupla, num movimento de pêndulo, também é um sucesso.

Para quem quer tranquilidade, a melhor opção é o Ebaaa River, na qual as pessoas sobem em uma boia e se deixam levar pela correnteza da água.

Informações adicionais

O Hot Beach Olímpia tem controle computadorizado da qualidade da água das piscinas. O sistema garante condições ideais de banho ao longo de todo período de funcionamento do parque aquático. Além disso, utiliza sistema de cloração da água que não deixa a pele nem os cabelos ressecados.

Outra inovação, que facilita a vida do turista, é a “pulseira inteligente”, tecnologia que possibilita o pagamento de consumo por aproximação, dispensando o uso de dinheiro.

