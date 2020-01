Viviane Araújo publica vídeo aos beijos com novo namorado e se declara

06/01/2020 | 11:11



Viviane Araújo parece estar mesmo apaixonada! Após passar a virada do ano com Guilherme Militão, a atriz e rainha de bateria surgiu com o novo companheiro durante um ensaio da escola de samba Salgueiro. No Instagram Stories, a beldade apareceu dançando muito ao lado do rapaz. Os dois ainda trocaram alguns beijinhos e ela aproveitou para se declarar.

Eu te amo, escreveu ela na legenda em inglês.

No Revéillon, Vivi postou uma foto ao lado de Guilherme enquanto observavam a praia. Os dois começaram a namorar recentemente e o namoro vinha sido mantido de forma discreta, apenas amigos e familiares sabiam do novo casal. Eles são vizinhos no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde residem.

No domingo, dia 5, ela ainda publicou uma foto em que aparece ao lado de Guilherme. Na legenda, revelou que os dois foram conferir ao filme Minha Mãe é Uma Peça 3: Cinema com meu amor, escreveu ela adicionando um emoji de coração.