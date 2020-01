Uncharted: The Nathan Drake Collection e Goat Simulator estão gratuitos na PlayStation Plus

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para janeiro. Os títulos disponíveis são Goat Simulator e Uncharted: The Nathan Drake Collection. Ambos já podem ser baixados. A promoção vai até 3 de fevereiro.

PlayStation Plus em janeiro

Uncharted: The Nathan Drake Collection reúne a versão remasterizada de três jogos da série. São eles: Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves e Uncharted 3: Drake’s Deception. Os títulos trazem melhor iluminação, texturas e modelagens à qualidade do PlayStation 4.

Já o Goat Simulator é uma grande brincadeira. Isso porque o jogador se transforma em uma cabra. É possível completar diversas missões, desbloquear animais com poderes especiais para fazer coisas cada vez mais sem noção, causar muita destruição e depois gastar todo dinheiro no Goat Gambling.

Vale lembrar que os assinantes da PlayStation Plus contam com outros benefícios além dos jogos gratuitos. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um PS4 para outro.

