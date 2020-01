Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/01/2020 | 10:48



Recentemente, a HBO divulgou as novidades na programação para 2020. Além de produções originais com um elenco estrelado, como Nicole Kidman, Mark Ruffalo e Hugh Laurie, a marca ainda traz alguns blockbusters, como Coringa e It: Capítulo 2. Todo o conteúdo também estará disponível em seu serviço de streaming, a HBO GO. Confira o que poderá ser assistido ao longo do ano.































