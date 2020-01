Alice Braga e Bianca Comparato estariam vivendo romance há três anos

06/01/2020 | 10:11



Tente puxar na memória a última vez que você ouviu um comentário sobre a vida amorosa de Alice Braga ou de Bianca Comparato. Faz tempo, né? Pois de acordo com o jornal Extra, isso se dá pelo fato de Alice e Bianca viverem um romance longe dos holofotes há três anos. Pois é!

Entre os amigos do meio artístico e os familiares das atrizes, o namoro já era conhecido. Mas a relação passou a chamar a atenção dos fãs de ambas recentemente, sendo que eles celebram o amor com comentários das raras fotos em que elas aparecem juntas com frases como:

Que casalzão!.

Até hoje Bianca e Alice não assumiram a relação publicamente. Segundo amigos de Alice, aliás, a atriz sempre buscou preservar sua vida pessoal para que não fosse mais importante que sua carreira no cinema. No entanto, ainda segundo o jornal, as duas se conheceram através de amigos em comum, em 2015. Na época, Bianca estava namorando uma produtora, e Alice, solteira, morando nos Estados Unidos. O namoro começou um ano depois e sobrevive à distância com temporadas de ambas no Brasil e no exterior.

As atrizes passaram o último Réveillon em Salvador, foram ao show de Anitta e posaram com fãs, sempre separadamente. E aí, o que achou do novo casal?

Procuradas, as assessorias de imprensa das atrizes não foram encontradas para comentarem o assunto e confirmarem as informações.