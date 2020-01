Irmã de Diogo Nogueira revela curiosidade da infância e cantor fica sem graça

06/01/2020 | 10:11



Diogo Nogueira foi pego de surpresa no último domingo, dia 5, quando participou do Domingão do Faustão. O cantor participou do primeiro Arquivo Confidencial de 2020 e ouviu depoimentos emocionantes e para lá de surpreendentes de amigos e familiares. Sua irmã, Tatiana, por exemplo, acabou revelando uma curiosidade da infância do artista, que ficou sem graça ao lado de Fausto Silva.

- O Diogo, tudo bem, ele não gostava de tomar banho. Mas ele vivia na água, parecia um aquaman mesmo. Era piscina ou era praia... mas banho que é banho, assim, passar um sabonete, ele corria um pouquinho. Existia uma lendária sunga vermelha. Toda vez que a gente lembra do Diogo pequeno, a gente lembra: Diogo na piscina de sunga vermelha. E ele usava muito, estava puída já a sunga. Ele tava sempre lá, com a sunga vermelha. A gente ficava zoando. Às vezes ele ficava sem sunga mesmo. Pra ele, era muito livre. Da minha infância, eu lembro do Diogo molhado na piscina de sunga vermelha, disse Tatiana em depoimento.

Após Faustão dizer que ficar sem tomar banho era o trauma de Diogo, o cantor ficou sem graça e garantiu:

- Minha irmã... Por que ela foi falar que eu não tomava banho? Gente, aquilo eu era criança! Eu sou cheiroso, pelo amor de Deus!, disse.

No quadro, Diogo ainda recebeu um depoimento da ex-esposa, Milena, que disse que os dois mantém a amizade mesmo após a separação:

- Eu sou muito grata ao Diogo porque ele foi o pai que o Matheus teve. Ele é a figura de pai que meu filho mais velho teme. Eles se tratam como pai e filho. Quando a gente se separou, o Matheus ainda ficou morando na casa do Diogo um bom tempo. Não existe mágoa nenhuma da minha parte, o que para mim ficou foram as coisas boas. O que ficou foi a amizade, às vezes até sinto falta de uma opinião... mas enfim, a vida seguiu. To aqui como sua amiga, que a nossa história de amizade, continue. Beijo e sucesso, declarou ela.

Emocionado, Diogo respondeu:

- Eu tive uma história muito bonita com a Milena. Ela foi uma pessoa muito importante da minha história e início de carreira. Eu trabalhei muito, enfrentei muitas situações ruins para poder chegar até aqui onde eu to. Eu agradeço muito à Milena, eu estou à disposição sempre para tudo. A gente fez uma pessoa linda, maravilhosa e que hoje é um adolescente e tem uma personalidade maravilhosa incrível, como eu tenho e ela tem. Um menino com cárater maravilhoso, que é o Davi, e também tive a oportunidade de criar o Matheus, que com 22 anos, já tem suas responsabilidades, seu trablho, uma namorada, já sabe o que quer da vida.

O pai do artista, o também cantor João Nogueira, foi assunto do programa. Ângêla, mãe do cantor, disse que quando o patriarca da família morreu, Diogo ficou em choque e a ficha só caiu meses depois:

- Ele estava em choque. O Diogo só conseguiu colocar pra fora alguns meses depois, quando nós fizemos um show e ele foi cantar espelho. Então, ele não conseguia cantar a música, foi quando ele desabou mesmo.