Regiane Alves posta foto romântica e assume namoro: Uno meu coração ao seu

Parece que o ano de Regiane Alves começou recheado de amor! Com uma foto para lá de romântica, a atriz, em seu Instagram, assumiu namoro com o empresário Guilherme Bottura, segundo o jornal Extra.

Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo, escreveu ela, se declarando para o amado na legenda do post.

Os dois passaram o Réveillon em São Miguel dos Milagres, na Praia de Lages, em Alagoas, mas acabaram esticando um pouquinho mais as férias. Lembrando também que Regiane se divorciou do diretor João Gomez, filho de Regina Duarte, há um ano. Do antigo relacionamento, a atriz é mãe de João Gabriel, de cinco anos de idade, e de Antônio, de quatro anos de idade.

Que bom que o novo casal parece feliz, né?