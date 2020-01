São Bernardo: boom de investimentos

Do Diário do Grande ABC



O encerramento de ciclos nos conduz ao pensamento imediato de reflexão, sobretudo em torno do que ocorreu até chegarmos a este ponto. Na realidade de São Bernardo, o ciclo de 2019, o terceiro em nossa gestão, foi de ‘novo tempo’. A transformação foi implementada aos quatro cantos do município e o retrato doente e pessimista, que estava no coração de cada são-bernardense, deu espaço à alegria. Foi quase R$ 1 bilhão de obras entregues. De acordo com a Frente Nacional de Prefeitos, fomos o município que mais investiu, referendando, assim, essa transformação.



A destacar destas obras, a maior delas, o Piscinão do Paço. Projeto que muitos duvidavam, mas que trabalhamos bastante para concluir e salvar vidas. Junto, veio a nova Esplanada do Paço, que está linda e voltou a ser prática de lazer de muitos moradores. Nos demais pontos, tudo seguiu com muito empenho e dedicação. Na saúde, a referência de qualidade internacional foi certificada ao Hospital de Clínicas, no Alvarenga. Este mesmo hospital, que no passado, na gestão do PT, era subutilizado e fracassava em mutirões da catarata.



Na educação, o salto da nova regra: uniformes e material escolar antes do início das aulas. Cardápio e comida de qualidade para as nossas crianças. Ensino integral, com Educar Mais, e reforma em 46 escolas da rede municipal. Com habitação e segurança, também muito a mostrar. Foram quase 10 mil escrituras entregues, além de 800 moradias. Dignidade para a nossa população. E a chegada do COI (Centro de Operações Integradas). Na mobilidade urbana, o novo Viaduto Mamãe Clory, sobre a Avenida Robert Kennedy, recebeu o reforço de mais dois: Castelo Branco e Praça dos Bombeiros. Ganho fundamental em nosso viário.

E o trabalho em conjunto com o governo do Estado? Segue dando certo. Já anunciamos a chegada do segundo Bom Prato Dia & Noite, que funcionará na Praça Giovani Breda. O primeiro, inaugurado junto com o governador João Doria, é sucesso. No esporte e lazer, muitos avanços: conseguimos revitalizar o Parque da Juventude, agora pista olímpica para o skate. Chegamos a 28 praças-parque, além do novo parque linear, na Praça Ibrahim de Almeida Nobre.



E muita coisa vem por aí. Em 2020, teremos novo Hospital de Urgência, o Viaduto Tereza Delta, reabertura do Teatro Elis Regina, Fábrica de Cultura e muitas outras ações, além do permanente trabalho em potencializar, como credibilidade financeira, que hoje é conceito A+, depois de passado com gestão do PT, no vermelho, conceito D-. A responsabilidade em continuar o bom trabalho é tão grande quanto a satisfação em torno das conquistas que conseguimos. E assim seguiremos trabalhando no município, com respeito e transparência, transformando a cidade. E viva, São Bernardo.

Orlando Morando é prefeito de São Bernardo.

Dúvida!

Gostaria de saber se poderiam me informar se, na hora da virada, à meia-noite, havia alguma aeronave sobrevoando o Parque das Nações, em Santo André, fazendo alguma reportagem, pois filmei objeto estranho no céu, por 48 segundos, que brilhava muito e estava parado, depois se movimentou um pouco para a direita e desapareceu em descida. Pensei ser um drone, mas brilhava muito e trocava de cores. Para um helicóptero estava muito silencioso. Quem sabe podem me ajudar a descobrir o que era.

Marco Antonio Villatoro

Santo André

Enchentes

Tanto tem se falado em investimentos na cidade de Santo André a respeito de drenagem e em medidas administrativas para minimizar impactos em áreas atingidas por enchentes, mas até agora não ouvi projetos para atenuar as recorrentes inundações ao longo da Avenida Industrial (no bairro Campestre), uma das mais tradicionais do município. Em momentos de forte chuva, a região, principalmente no trecho entre o Parque Celso Daniel e o Viaduto Castelo Branco, fica debaixo d’água, sem possibilidade de passagem de veículos. Concessionária de carros localizada neste espaço chega a ter grandes prejuízos, o que afeta, inclusive, a economia. E estamos outra vez em período de chuvas de verão, situação que pode provocar novamente esse cenário de descuido.

Janete Maria Florêncio

Santo André

Esperanças

É fato que 2019 prometia muito mais do que entregou. Com a chegada do novo governo, os brasileiros tinham a esperança de mudança de rumo, principalmente na economia e geração de empregos. Os ministros do governo Bolsonaro, liderados por Paulo Guedes, entraram o ano entusiasmados com série de propostas e pacotes para alavancar a economia do País. O pacote anticrime de Sergio Moro também passou na Câmara, porém, com derrota para o superministro. Sem emprego, a economia contrariou as expectativas otimistas. Ao contrário da economia estagnada, a política teve ano bem agitado. Com as eleições municipais, deve continuar movimentada. Com realismo, porém, a economia não promete resultados revolucionários e devemos seguir a passos lentos rumo à recuperação, em especial na geração de empregos, que é o que mais importa no momento e vem tirando o sono dos brasileiros. O fato positivo é que 2020 será o ano da retomada, com juros menores e crescimento maior do PIB. Que em 2020 a gente tenha ainda mais motivos para nos orgulharmos do nosso País e que todos tenham ano repleto de prosperidade.

Turíbio Liberatto

São Caetano

EUA, Irã e Bolsonaro – 1

Como tudo é motivo para reajuste de preços no Brasil, é bem provável que a gasolina e o diesel tenham preços aumentados com o ataque dos Estados Unidos e a consequente morte do general iraniano Qassim Suleimani (Política, dia 3). A região atingida tem grande tráfego de petróleo e o Irã é o quinto maior produtor mundial dessa matéria-prima, inclusive está no Estreito de Ormuz, no qual trafegam de 30% a 40% do petróleo importado no mundo. Mas devemos ficar tranquilos quanto à entrada do Brasil nessa guerra, que pode se tornar mundial, porque o presidente Bolsonaro torce para o Palmeiras. E alguém já viu o Palmeiras brigar por ‘mundial’? Talvez os ‘cabeças pensantes’ que acompanham Bolsonaro devam impedi-lo de proferir qualquer comentário sobre essa crise entre Estados Unidos e Irã, porque, se ele falar – como só diz coisas absurdas e que não acrescentam nada e tem ‘dedo podre’ –, certamente colocará o Brasil em maus lençóis.

Everton Roberto Ribeiro

Mauá

EUA, Irã e Bolsonaro – 2

Diante da crise instalada entre Estados Unidos e Irã, por causa da morte do chefe da Força Revolucionária da Guarda Quds do Irã, Qassim Suleimani, considerado um dos homens mais importantes do país, após ataque a aeroporto em Bagdá, no Iraque, o CSSN (Conselho Supremo de Segurança Nacional), órgão principal de segurança iraniano, afirmou que os Estados Unidos sofrerão as consequências do assassinato do comandante. Disse também que a ação foi o ‘pior erro’ do governo norte-americano na região. Ou seja, desenha-se iminente guerra. Como Bolsonaro virou amiguinho de Trump, o presidente norte-americano, que deu a ordem ao ataque, caso o Brasil tenha de entrar em eventual conflito, terá de ser ao lado dos Estados Unidos, de Trump. Então, sugiro que os primeiros a serem enviados às frentes de batalha sejam os que votaram em Bolsonaro. Depois podem ir os filhos dele, os milicianos amigos da família e, por último, os integrantes das Forças Armadas do Brasil. Se precisar, evidentemente.

Alaor Mustafa Amin

São Caetano

Falta limpeza

A Prefeitura de Mauá precisa ser mais zelosa em relação à limpeza na cidade. Está ficando difícil caminhar pelas ruas do Centro da cidade, principalmente no trecho que compreende a Barão de Mauá e o calçadão no entorno do shopping. É muita sujeira espalhada, com papéis no chão, restos de alimentos, bitucas de cigarro, copos descartáveis, garrafas PET, enfim, muito lixo, tanto nas ruas quanto nas calçadas e até dentro de certos estabelecimentos comerciais. Claro que é obrigação da Prefeitura manter a cidade limpa, mas também seria muito importante se a população se conscientizasse e fizesse sua parte, colaborando para que esse lixo todo tivesse destinação correta: as lixeiras.

Cibele Moreira

Mauá

