Simplificação do complexo

06/01/2020 | 09:45



O assunto que estampa a manchete da primeira página de hoje deste Diário é polêmico. Todas as vezes em que o jornal trata do tema letalidade policial, enxurrada de comentários surge, em cartas à Redação ou em postagens nas redes sociais. Falar da violência cometida por um agente da lei é tocar em uma das feridas mais sensíveis da polarizada sociedade em que vivemos.



Evidentemente que há números aterradores sobre assassínios de policiais, seja em cumprimento do dever ou no horário de lazer. Dados que não justificam, entretanto, o uso mortal da força policial durante as ações.



O fato de o Grande ABC ter registrado, entre janeiro e novembro de 2019, redução na letalidade policial na comparação com o mesmo período de 2018 não pode mascarar a escalada da violência. Levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 2009 e 2016, aponta que 21.910 pessoas morreram em decorrência de intervenções policiais no Brasil, número que só cresce desde 2013.



O ambiente polarizado nacional faz tornar clichê frases como “bandido bom é bandido morto” – em 2016, o Datafolha mostrou que 57% da população concordam com essas palavras. Políticos exploram a situação, vide o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que celebrou a morte de um sequestrador na Ponte Rio-Niterói, em agosto.



Mas e quando a morte causada por ação policial não é endereçada a nenhum bandido? E quando os óbitos a partir da força dos agentes que deveriam zelar pela segurança acontecem em festa cheia de jovens em uma comunidade carente na Zona Sul de São Paulo?



O extremismo leva a uma simplificação de debates complexos. Porque ao comemorar a execução de um criminoso, deixamos de discutir melhoria no sistema da educação ou como distribuir riquezas em um País tão desigual. Ou ignoramos o fato de a nossa polícia estar sucateada, com salários baixos, desmotivada, sem perspectiva.



Este Diário manterá seu papel de trazer em suas páginas temas sensíveis, que provoquem o debate saudável, independentemente das críticas que possa receber de cada um dos lados.