06/01/2020 | 08:09



As autoridades australianas divulgaram neste domingo, 5, que subiu para 24 o número de mortos pelos incêndios que atingem o país. No sudeste australiano, o céu ficou escuro e houve chuva com cinzas. "Não podemos fingir que isso é algo que vivemos antes. Não é", disse Gladys Berejiklian, primeira-ministra do Estado de Nova Gales do Sul, o mais afetado do país. Mais de 100 mil pessoas já foram evacuadas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.