?Frozen 2? é a animação de maior bilheteria de todos os tempos

06/01/2020 | 07:30



Frozen 2, sequência do filme de 2013, tornou-se a animação com a maior bilheteria de todos os tempos nesta semana. O recorde anterior era justamente do primeiro filme, que narra a história das irmãs Anna e Elsa. O novo filme da Disney, que estreou em dezembro nos cinemas, já arrecadou 1,32 bilhão de dólares ao redor do mundo, contra 1,27 bilhão de dólares conquistados pelo primeiro Frozen. Com a marca, a animação é o 14º filme no ranking geral, mas precisa de mais 75 milhões de dólares para entrar no Top 10, ultrapassando Star Wars: Os Últimos Jedi, Pantera Negra, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 e Vingadores: A Era de Ultron. Frozen 2, que teve pré-estreia em território nacional na edição 2019 da CCXP, deu continuidade a uma história que antecipou temas que viriam a pautar o cinema durante a última década, como o empoderamento feminino. Levando às salas de cinema paulistanas crianças vestidas a caráter como princesas, o filme chegou a ser alvo de críticas da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que afirmou que a personagem Elsa seria lésbica - o que não se verifica na trama. Frozen 2 retoma a relação das irmãs, que haviam se reencontrado e reaproximado após um longo período de separação no primeiro longa. Agora, Anna e Elsa se veem envolvidas em uma rivalidade de longa data entre Arendelle, o reino em que elas moram, e a tribo dos Northuldra por causa da construção de uma barragem. Dirigido por Chris Buck e Jennifer Lee, o novo filme foi inspirado no conto de fadas A Rainha da Neve, do escritor e poeta dinamarquês Hans Christian Andersen, cuja obra inspirou diversos clássicos infantis, incluindo textos que deram origem a outros filmes da Disney, como O Patinho Feio, adaptado em 1939, e A Pequena Sereia, de 1989, que deve ganhar em breve uma versão live action.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.