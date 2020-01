Piñera anuncia proposta de reforma no sistema de saúde do Chile

05/01/2020 | 17:45



O presidente do Chile, Sebástian Piñera, anunciou neste domingo, 5, que vai enviar ao congresso uma proposta de reforma do Fundo Nacional de Saúde (Fonasa), sistema de saúde pública do país. A proposta inclui um plano de saúde universal com o objetivo de ampliar os atendimentos e diminuir as filas de espera.

"Apresentamos o projeto de lei Melhor Fonasa, para que 14,5 milhões de chilenos e chilenas beneficiários do Fonasa tenham um plano de saúde universal com qualidade e tempos de atenção garantidos. Assim reduziremos o tempo de espera e melhoraremos a qualidade na atenção à saúde de todos", escreveu Piñera em seu Twitter.

O chileno disse ainda disse que pretende criar um seguro de medicamentos, o que segundo ele deve diminuir em até 60% o preço dos remédios mais comumente receitados. Além disso, o governo prevê mais investimentos em tecnologia para melhorar a eficiência dos hospitais e consultórios.

O envio do projeto de lei é visto como uma resposta às demandas da população do Chile, país que há meses enfrenta protestos populares iniciados por conta de um aumento das tarifas de metrô de Santiago. As mobilizações se tornaram mais amplas e aumentaram o desgaste político do governo de Piñera.