Pipas causaram 112 cortes de energia no primeiro semestre

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



06/01/2020 | 07:00



Levantamento feito pela Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica na região, contabilizou 112 interrupções no fornecimento de energia devido a episódios com pipas nas sete cidades entre janeiro e junho de 2019. O número está 62,32% acima do registrado no mesmo período de 2018 (69 ocorrências) e três vezes maior do que o observado no primeiro semestre de 2017 (34 casos).

A concessionária chama atenção para os riscos causados pelo contato das linhas de pipa com a fiação elétrica. Além de ocasionar interrupções no fornecimento de luz, a prática pode resultar em acidentes fatais, como o observado no dia 26 de dezembro, em Santo André. Caio Henry Lopes Veloso, 13 anos, morreu eletrocutado enquanto soltava pipa na laje da casa da avó, no bairro Sacadura Cabral.

Diretor executivo da Baur do Brasil e especialista em energia, Daniel Bento destaca que, em muitos casos, a linha da pipa contém cortante (mistura de vidro moído com cola), embora a prática seja proibida. “É comum as pipas se enroscarem nos fios da rede elétrica aérea, o que pode cortar o fio ou até mesmo ocasionar a condução da eletricidade até a pessoa que está segurando a linha”, comenta.

A recomendação da Enel e de especialistas é a de que as brincadeiras com pipas sejam realizadas em áreas onde não haja fiação. Além disso, conforme a concessionária, “caso o artefato se enrosque nas fiações, não se deve arremessar objetos nos fios, bem como tentar resgatar usando barras de ferro, pedaços de madeira ou qualquer outro utensílio”.

O levantamento da Enel, feito a pedido do Diário, mostra que a maior parte das ocorrências de problemas na fiação elétrica causados por pipas ocorre no mês de janeiro (férias escolares). No ano passado, dos 112 casos, quase metade foi no primeiro mês do ano.

Em relação às cidades da região, Diadema foi a que registrou a maior parte dos episódios de interrupção de energia elétrica – 27. Na sequência aparecem São Bernardo (26), Santo André (24), Mauá (24), Ribeirão Pires (nove) e São Caetano (dois). Não houve casos em Rio Grande da Serra.

OUTROS ACIDENTES

Segundo a ONG (Organização Não-Governamental) Criança Segura, 42% das mortes de crianças de zero a 14 anos do Grande ABC por causa de acidentes acontecem nas férias escolares (janeiro, julho e dezembro). Números do Datasus, banco de dados do Ministério da Saúde, de 2017 apontam que dos 28 óbitos de menores naquele ano, 11 foram neste período. Acidentes de trânsito, sufocação e afogamento foram os mais comuns.