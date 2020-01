Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, encontra maneira inusitada de treinar com a filha

05/01/2020 | 17:11



O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, que recentemente compartilhou em sua conta do Instagram um momento super fofo ao lado de uma de suas filhas, agora voltou a deixar todo mundo de boca aberta novamente.

Desta vez, o bonitão decidiu mostrar que arrumou uma maneira pra lá de inusitada e divertida para colocar os seus treinos em dia. Isso mesmo, mas ele fez nada sozinho! O nutricionista teve uma certa maõzinha de suas filhas gêmeas, Marina e Helena.

Em um vídeo publicado em sua timeline, Daniel aparece na primeira parte do vídeo fazendo algumas barras e logo dá para notar que uma das pequenas se pendura nos pés do papai fazendo com que o movimento ganhe um pouquinho mais de dificuldade. Já na segunda parte da publicação, o marido de Ivete está carregando um carrinho para lá e para cá com a outra filha dentro.