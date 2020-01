Kim Kardashian posta foto de quando era criança e semelhança com North West surpreende internautas: Gêmeas

05/01/2020 | 17:11



Tal mãe, tal filha... Isso é o que os internautas disseram após Kim Kardashian postar uma foto inédita de quando era criança no último sábado, dia 4. A estrela de Keeping Up with the Kardashians resolveu fazer uma viagem no tempo e compartilhou nas redes sociais um clique em que aparece ao lados das irmãs Kourtney Kardashian e Khloé Kardashian. No entanto, o que chamou a atenção mesmo foi a semelhança da empresária com North West!

Na imagem, as três aparecem felizes com seus looks combinando.

Trigêmeas, escreveu Kim.

Kris Jenner até chegou a elogiar as roupas que as filhas estavam usando.

Honestamente, eu deveria ter escolhido ser stylist. Apenas olhe para essas roupas, disse a matriarca das Kardashians-Jenner.

Apesar da fofura, a seção de comentários só soube comparar Kim com North, sua filha, de seis anos de idade com Kanye West.

OMG, Kim!!! Sua aparência é exatamente igual a da sua filha!!! Linda!, escreveu a atriz canadense Ildiko Ferenczi.

Você se parece como a North aqui, apontou Nicole Williams.

Porém, teve gente que foi mais além e declarou que as duas pareciam gêmeas.

North e Kim são tipo gêmeas, escreveu um perfil, com outro acrescentando que a primogênita da empresária tem o rostinho todo [da mãe].