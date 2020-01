Julinho erra ao se aproximar de Morando, diz PT

Daniel Tossato

A aproximação do vereador Julinho Fuzari (Cidadania) com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), pode causar isolamento do parlamentar e até o fim político do vereador, segundo análise do presidente do PT municipal, Cleiton Coutinho. Para o dirigente petista, é o vereador “quem sai perdendo” ao estreitar laços com o chefe do Executivo após anos como oposição.

Na última semana do ano, Julinho e Morando realizaram agenda em conjunto, quando visitaram o Jardim Jerusalém para tratar de problemas pontuais naquele bairro. Na oportunidade, o vereador e o prefeito fizeram fotos e gravaram vídeos juntos, o que chamou a atenção da classe política da cidade. A surpresa se deve ao fato de Julinho, por muitas vezes, ter sido mais crítico à gestão tucana até mesmo do que a bancada petista, por exemplo.

“Essa aproximação com o prefeito é um erro estratégico de Julinho Fuzari. Teremos eleição municipal este ano, e (o ex-prefeito de São Bernardo) Luiz Marinho (PT, cuja gestão foi de 2009 a 2016) irá ganhar o pleito. Essa decisão de (Julinho) Fuzari pode isolá-lo ou significar seu fim político”, afirmou Coutinho.

Ainda segundo o presidente do petismo de São Bernardo, nos bastidores, Julinho teria acenado que essa aproximação com Morando não é definitiva e que isso poderia mudar pouco antes das eleições. “Vi que ele (Julinho) disse que essa aproximação é coisa momentânea. Que poderia mudar mais para frente”, completou o dirigente.

Para o vereador Toninho da Lanchonete (PT), a aproximação entre vereador e prefeito não é novidade. Ele não estranhou a troca de afagos entre os dois políticos. “Política é assim mesmo. Às vezes, estamos juntos, depois estamos separados. Mas a questão é que Julinho e Morando nunca estiveram muito distantes. Não encarei essa aproximação como uma coisa surpreendente”, declarou.

Já o vereador José Luís Ferrarezi (PT) evitou tecer comentários a respeito da aproximação entre os políticos da cidade. O parlamentar alegou que passou o fim de ano no Interior e que não acompanhou a movimentação política em São Bernardo. “Não tive tempo de acompanhar esta movimentação”, afirmou.

Julinho não quis se manifestar a respeito do episódio.