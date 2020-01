Em três cidades, 59,4 mil ainda não fizeram cadastro biométrico

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



06/01/2020 | 07:00



A campanha pelo cadastramento da biometria, realizada no último mês, impulsionou o número de eleitores do Grande ABC que atualizaram seus dados junto à Justiça Eleitoral. Ainda assim, 59.487 eleitores de São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, cidades onde a tecnologia será obrigatória para o pleito deste ano, ainda não registraram as impressões digitais nos cartórios eleitorais.

De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 110.537 eleitores da região digitalizaram o título em dezembro, prazo inicialmente estipulado como limite para o cadastramento biométrico obrigatório, embora apenas três das sete cidades se enquadravam nesse quesito. O prazo foi esticado para maio.

Do mês passado para cá, o índice de eleitores com biometria na região subiu de 54,1% (1,1 milhão de eleitores) para 59,3% (1,2 milhão). No geral, 847.237 votantes ainda não cadastraram as digitais. Nesse período, a região também passou a contar com 5.778 eleitores a mais que em dezembro – aumentou de 2,07 milhões para 2,08 milhões.

Proporcionalmente, faltam mais eleitores de Ribeirão Pires cadastrarem a biometria: 22.484 (24,8%) do total de 90.644 munícipes aptos a votar. Em seguida, vem Rio Grande da Serra, onde 22,5% do eleitorado (7.994 dos 35.468) ainda não atualizaram seus títulos. Por último, vem São Caetano, faltando 20,4% (29.009 dos 141.646).

Nos demais municípios, onde a biometria ainda não valerá para a corrida eleitoral de outubro, o maior índice de eleitores cadastrados está em São Bernardo: 60%. É seguida por Santo André (55,7%), Mauá (54,5%) e Diadema (53,6%). Apesar de a tecnologia não ser obrigatória nessas cidades, o cadastramento pode ser feito de forma espontânea, a fim de evitar filas futuramente.

Em São Paulo, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) promoveu campanha para impulsionar o cadastramento biométrico. Além de inserções na TV, rádio e internet, a Justiça Eleitoral realizou a biometria itinerante, em que o cadastramento foi feito em outros locais fora do cartório eleitoral, como em shoppings e outros diversos postos instalados.

No Estado, foram 7,3 milhões de cadastros da biometria – em 479 municípios onde a tecnologia será obrigatória já neste ano –, o que correspondeu a 97% da meta estipulada pelo TRE-SP.

Para os eleitores que perderam o prazo para realizar a biometria, o cadastramento deve ser agendado pelo site do TRE-SP (www.tre-sp.jus.br). Os documentos necessários são identidade oficial, comprovante de endereço recente e título de eleitor.