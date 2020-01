Ashley Tisdale, ex-atriz da Disney, reprova beijo de Zac Efron: Foi o pior!

05/01/2020 | 15:11



Ashley Tisdale que ficou conhecida na Disney por participar da série Zack & Cody: Gêmos em Ação, abriu o coração durante uma entrevista para a revista norte-americana, Elle Magazine, e acabou contando que já teve a experiência de beijar Zac Efron.

E muito diferente do que você está imaginando, a atriz não gostou nadinha de ter que enfrentar esse momento com o galã tudo porque os dois são extremamente próximos e ela não tem a mesma visão de que outras garotas da idade dela teriam naquela época.

- Eu vou explicar para vocês porque foi o pior: foi o pior porque somos muito próximos e ele é como o meu irmão. Na época, ele já estava acostumado a atuar em séries adultas e nós estávamos no Disney Channel. Então ele tentou me beijar com a língua e reagi tipo: sai de perto de mim!. Eu fechei a minha boca na hora. É o Disney Channel! Não beijamos assim no Disney Channel.

Lembrando que os dois além de ser amigos e contracenarem em Zack & Cody, também gravaram juntos o High School Musical, e a atriz de 34 anos de idade contou um pouco sobre isso.

É muito estranho quando você é tão próximo de alguém. Nós já tínhamos feito High School Musical. Eu o conhecia há anos. E por isso foi o pior. É apenas pelo fato de sermos próximos demais!

Será que é realmente só isso? que você achou disso?