Santo André 2020: inovação e orgulho

05/01/2020



Santo André vive novo momento e entra em 2020 com orgulho resgatado e com confiança da nossa gente recuperada, tendo certeza de que este será um dos melhores anos da história da nossa cidade. Resultado que reflete novo modelo de gestão, que colocou as contas públicas em dia, reduziu em 80% as dívidas da cidade, recuperou protagonismo e, com a credibilidade em alta, voltou a ser bom destino para investidores. Mirando no desenvolvimento socioeconômico, iniciamos planejamento que trouxe eficiência, dignidade e avanços que há muitos anos os andreenses não testemunhavam. Construção que começou logo no primeiro mês de 2017, quando demos início a cortes de gastos, à extinção de regalias e à revisão de contratos.

Medidas que exigiram gestão, austeridade, coragem e amor por Santo André. Colocamos a casa em ordem, buscamos recursos nas esferas estadual e federal e, com muito trabalho, conseguimos evoluir. Saímos do status de inadimplente para cidade ideal para se investir. E aportamos grandes empreendimentos, que geraram emprego e renda e reaqueceram a economia do município. Se por um lado 2017 exigiu trabalho intenso para sanear as contas, o ano seguinte foi o momento de plantarmos o que sonhávamos para a Santo André de 2020. Planejamento estratégico associado à inovação e à tecnologia – diretrizes que pautam a nossa gestão – trouxeram eficiência e fizeram deste plantio, fortalecido em 2018, o prenúncio de colheita farta, que se comprovaria ao longo de 2019.

E o governo da gente, feito para os andreenses, esteve ainda mais próximo dos moradores da nossa cidade. Percorremos cada rua, cada bairro, acompanhando as obras que foram saindo, uma a uma, do papel. Ouvimos a população, demos voz e vez para que nos ajudássemos a concretizar Santo André melhor para todos e todas. Foram mais de R$ 500 milhões em investimentos que culminaram na entrega de 15 novas unidades de saúde, no padrão Qualisaúde, cinco novas creches com infraestrutura de unidade particular, merenda de qualidade com cardápio enviado por WhatsApp, além da implantação do COI (Centro de Operações Integradas), que monitora a cidade. Banho de Luz para iluminar Santo André com eficiência e economia, e o Rua Nova para garantir vias com asfalto de qualidade, como não se via há mais de 20 anos. Programas como o Moeda Verde e o Moeda Pet, que trocam lixo reciclável por alimentos frescos e ração, mudando a cara da cidade e trazendo a Santo André do futuro, mais humana, integrada e sustentável.

Por tudo isso, é tempo de agradecer. Santo André se tornou grande presente, e cuidar da nossa gente, obsessão. O amor e o orgulho de pertencer a esta cidade serão a tônica para fazer de 2020 o melhor ano da história. Vamos em frente e vamos juntos!



Paulo Serra é prefeito de Santo André.

PALAVRA DO LEITOR





Secretários

Gostaria de sugerir a este nosso querido Diário que fizesse série de reportagens com atuais secretários de Saúde, Educação, Segurança e transporte/mobilidade das sete cidades da nossa região, dando aos mesmos a oportunidade de fazerem balanço de tudo que realizaram em suas respectivas secretarias e o que ainda pretendem fazer durante este ano, que não podemos nos esquecer que é eleitoral. Desta forma, nós, leitores e eleitores, conseguiríamos ter mais clareza na hora de votar, pois ao elegermos os prefeitos, estamos elegendo também seus secretários, por isso temos que avaliar o trabalho dos mesmos à frente da secretaria que comanda, bem como saber quantos comissionados cada secretaria possui e qual o orçamento previsto para cada pasta.

Thiago Scarabelli Sangregorio

São Bernardo

Caríssimos

É desanimador viajar de férias ou apenas passar festas de fim de ano no Interior de São Paulo devido ao absurdo preço dos pedágios. Parece que não há controle, que concessionárias cobram o que querem. Achamos que o pedágio ao Litoral é o mais caro (R$ 27,40), entretanto, na praça de Araraquara pagam-se absurdos R$ 16,90 para ir e o mesmo valor na volta. Até essa cidade, entre ida e volta, pagam-se 15 pedágios, com valor total de R$ 132,40. Quando se faz a conta junto com combustível e alimentação, a vontade é de nunca mais ir ao Interior de São Paulo.

Maurício Toffanelo

Diadema

Mega

Mais uma vez a Mega da Virada sai para uma cidadezinha escondida, desta vez Juscimeira, no Mato Grosso, de 11 mil habitantes. É no mínimo estranho e sempre se levanta desconfiança quanto a essas loterias da Caixa. Parece que quanto mais escondido, melhor. Talvez haja a necessidade de investigação para descobrir se essas premiações realmente existem e se há de fato vencedores. Porque é muita gente envolvida, muito dinheiro. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha acertado os seis números da Mega da Virada.

Lucas Bentanai

São Caetano

Buraco

Quero utilizar esse espaço para pedir alguma solução à Prefeitura de Santo André sobre buraco aberto na Rua Pirassununga, na Vila Valparaíso. Há mais de uma semana uma cratera foi aberta na via. Há sinalização do problema, com cavaletes, mas falta solução. Carros precisam se espremer para transitar na rua, que é de mão dupla. Ainda estamos em período de férias escolares, então o movimento não é tão intenso como de costume, mas, a partir de segunda-feira, pode ser que entreveros surjam.

Laís dos Santos Leite

Santo André

Fundos

Bolsonaro vai sancionar o valor do fundo eleitoral em R$ 2 bilhões, aprovado pelo Congresso para eleições municipais deste ano (Política, dia 3). Quantia sugerida pelo próprio governo no orçamento enviado ao Congresso. Para quem não sabe, fundo eleitoral é verba pública que partidos recebem em ano de eleição para financiar campanhas. As legendas também têm recursos do fundo partidário. No ano passado, foram repassados aproximadamente R$ 928 milhões. Ou seja, é dinheiro – nosso – para fazer campanhas enganadoras. Nós damos dinheiro para eles nos enganarem. Por outro lado, o salário mínimo tem aumento de R$ 41, passando de R$ 998 para R$ 1.039. Continuaremos calados em 2020?

João Arcanjo de Lima

São Caetano