À espera do Metrô

Do Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 14:25



João Doria tomou posse como governador de São Paulo no dia 1º de janeiro de 2019 com o compromisso de fazer uma gestão municipalista. “Serei o governador de todos, de todos os brasileiros de São Paulo. E serei um governador municipalista, descentralizador para atender do menor ao maior município, igualdade de condições”, disse o tucano, nas horas iniciais do ano passado, em suas primeiras palavras como gestor do Estado mais rico do País.

A expectativa do Grande ABC foi para que as frases de Doria saíssem daquele histórico discurso. Muitas demandas estavam pendentes. Havia tempo que a região ficava distante no rol de prioridades do Palácio dos Bandeirantes. A mudança no comando trouxe nova esperança aos 2,8 milhões de moradores das sete cidades.

Na lista de desejos, está no topo a ligação da região com o sistema metroviário da Capital. Há décadas governantes se revezam no poder com a promessa de instalar uma linha para atender ao Grande ABC. Em 2014, o governo do Estado assinou contrato de parceria público-privada para construir a Linha 18-Bronze, que, por monotrilho, percorreria ruas de São Bernardo, Santo André e São Caetano rumo à Estação Tamanduateí da Linha 2-Verde do Metrô.

Doria sentou-se na cadeira de governador com esse acordo assinado, mas sem início de obras. Decidiu rever os termos, encomendou estudos. Este Diário, por meses, mostrou ao governador que o munícipe do Grande ABC quer o Metrô. O tucano sepultou o contrato, sob argumento de inviabilidade financeira. Porém, firmou compromisso de desengavetar a Linha 20-Rosa do Metrô, de São Bernardo à Lapa, e adotar BRT, ônibus de alta velocidade, no traçado da Linha 18. Nenhum dos dois projetos andou, entretanto.

O Estado chega a 2020 celebrando o fato de ter liberado mais recursos para a região na comparação com o governo de Márcio França (PSB). É um bom sinal, evidentemente. Mas que esse cenário de momento não jogue para o fim da fila obras estruturantes que o Grande ABC tanto aguarda, como uma linha de Metrô.