Fãs especulam romance entre Adele e Harry Styles após ambos tirarem férias juntos

05/01/2020 | 10:11



Adele recentemente viralizou na web quando fotos suas curtindo as férias em Anguilla, no Caribe, mostraram que ela está ainda mais magra! Além disso, ela chamou a atenção por estar no mesmo local que James Corden e Harry Styles. Agora, seus fãs acreditam que ela pode estar se envolvendo com o ex-One Direction. Pois é!

Além de fotos suas na praia, um detalhe chamou a atenção: nas imagens é possível ver Adele usando um lenço no pescoço - o objeto seria a mesma bandana a qual Harry já foi visto usando algumas vezes! Não demorou para que seguidores do Twitter começassem a especular um romance entre os dois:

Vocês dizendo que a Adele estava usando a bandana do Harry, eu vou chorar.

Porém, tem gente que acredita que pode estar vindo parceria por aí:

Pedir feat de Adele e Harry é pedir pra morrer afogada nas lágrimas, né.

Lembrando que, desde que o seu casamento com Simon Konecki acabou, Adele tem curtido bastante a vida e pode estar se preparando para lançar um novo álbum em breve!