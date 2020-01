Angélica diz que evita apelido de Luciano Huck por causa das ex-namoradas dele: - Tenho trauma

05/01/2020 | 09:11



Na noite do último sábado, dia 4, o Altas Horas contou com a presença de Angélica, que contou um pouco mais sobre sua intimidade com Luciano Huck, ao falar sobre os apelidos que dá ao amado. Para a surpresa do público, a apresentadora revelou que nunca o chamou de Lu - por um motivo e tanto.

Ao apresentador Serginho Groisman, ela disse o seguinte:

- Nunca chamei o Luciano de Lu. Ele foi muito namorador e todas [as ex-namoradas] o chamavam de Lu. Então, dizia que elas eram as amigas do Lu e eu não queria ser uma amiga do Lu. Tenho trauma. Até hoje não consigo chamá-lo assim.

Em seguida, ela contou quais são os apelidos que deu ao marido:

- São coisas loucas, muito loucas. Chamo de Amor, ele me chama de Xão [de paixão], chamo de Pipo, nada a ver, né? Bily...

A loira ainda relembrou uma inusitada história do começo do namoro, quando quase ninguém sabia que ambos estavam se relacionando!

- Quando a gente começou a namorar, ninguém podia saber e ele tinha que falar comigo por códigos porque sempre estava gravando no estúdio. Ele me ligava e me chamava de Shamu, a baleia! Ele estava gravando as baleias, em Orlando, então foi o primeiro nome que veio à cabeça.

Preta Gil, que foi outra convidada da atração, e é amiga próxima do casal, acrescentou:

- Acompanhei muito esse início. Ele apaixonado e ela dando uma surra nele. Ele pedia: Me ajuda? E eu: Ué, corre atrás.