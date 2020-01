Fernanda Souza vai a show de Thiaguinho para reencontrar ex-sogros: - Eu amo os dois

05/01/2020 | 09:11



Mesmo com a separação em outubro de 2019, Fernanda Souza e Thiaguinho continuam bem próximos e há rumores, até mesmo, indicando que o músico quer reatar o relacionamento com sua ex-esposa.

Agora, na última sexta-feira, dia 3, a apresentadora foi novamente vista em um show de Thiaguinho que aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo informações do colunista Leo Dias, ela assistiu a apresentação da lateral do palco acompanhada dos pais de seu ex, João e Glória Maria Barbosa.

Segundo ela mesma contou, a ocasião serviu para reencontrar os ex-sogros:

- Não tinha visto o João e a Glória depois do Ano Novo. Eles estavam no Rio, e a gente estava combinando de se encontrar. Eu amo os dois. A gente se encontrou para ir ao show, super de boa, juntos, como sempre falamos que iria ser.

Durante a performance, Thiaguinho cantou A Amizade é Tudo e aproveitou para, na hora, cumprimentar os pais e Fernanda, enquanto repetia os versos da música.

Lembrando que em dezembro Fernandinha também esteve em um show do ex-amado e, na ocasião, deixou claro que isso não significava que ambos estavam retomando o casamento.

No Twitter, ao repostar uma matéria questionando se ambos haviam voltado, a apresentadora disse:

Nãooo, genteee! Somos amigos e avisamos para vocês não estranharem se nos encontrarem juntos! Simples assim, uai! Kkkkkk