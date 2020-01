'Terei resiliência para manter serenidade', afirma Pio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 07:00



Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB) chega ao quarto ano à frente do Legislativo com a missão de controlar a casa em ano eleitoral e em um pleito que se apresenta com aprofundamento da polarização da política local, vivenciada desde 2012. Em tom conciliador, o emedebista declarou que precisará de resiliência para manter a serenidade caso os debates no parlamento fujam da raia do respeito.

“Adotarei o R ao quadrado, com respeito e resiliência. Não cair em tentação ou sucumbir a rede de boataria, da indústria de boato que se planta na cidade. Tenho que superar as dificuldades. Ter respeito com os vereadores, com o prefeito (José Auricchio Júnior, PSDB), com as forças de oposição, com ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM). É desta maneira que construiremos o debate, em cima da política de propostas para saúde, educação, infraestrutura”, disse.

Há oito anos, o racha no grupo de Auricchio, que conduziu Pinheiro à oposição, estremeceu a classe política local, acostumada a eleições mais tranquilas, sobretudo quando Luiz Olinto Tortorello estava vivo – o prefeito morreu em 2004.

<EM>Pio admitiu que parte dos agentes políticos do município tem recorrido às especulações, apostando no aprofundamento da polarização, ainda mais em tempos de campanha pela internet. O emedebista, que está em seu segundo mandato como vereador, porém, pregou a adoção de política propositiva.

“Todo radicalismo, seja à esquerda ou direita, é ruim para democracia, para o País, para a cidade. É muito fácil se esconder atrás de uma tela de computador, de fake news, de personagem que não existe para atacar vida pessoal. Tenho convicção que o eleitorado, principalmente o de São Caetano, tem de a ser mais criterioso na gestão da cidade. Mais de 80% da população têm orgulho e gratidão por morar em São Caetano. Esse sentimento de satisfação não se dá por osmose, se dá por decisão política, por política pública”, comentou o presidente da Câmara.

“Respeito as redes sociais, atuo nas redes sociais, mas a diferença é o apertar de mãos. O candidato que achar que terá algum êxito com três assessores atrás de um computador se passando por ele estará errado. Tem de à rua, tocar campainha da casa e apresentar o que foi feito no mandato e propostas.”