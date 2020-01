Tempo ruim antecipa volta e trava estradas rumo a São Paulo

Do Diário do Grande ABC



04/01/2020



O tempo ruim no Litoral e a tentativa de fuga do trânsito mais carregado no último dia do primeiro fim de semana de 2020 anteciparam hoje a volta do período de descanso, provocando congestionamento pesado de veículos nas principais estradas de acesso para retorno a São Paulo. Quem apostou em abreviar a viagem está sendo obrigado a enfrentar neste sábado (4) neblina, clima chuvoso e tráfego intenso na chegada a São Bernardo pela Via Anchieta, assim como pela Rodovia dos Imigrantes – ambas estavam liberadas no sentido Capital dentro de esquema especial para subida.

De acordo com o site da Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 18h, a Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, carrega congestionamento de 11 quilômetros (do 49 ao 60), por conta de excesso de veículos. A Anchieta, por sua vez, acumula trânsito de sete quilômetros (do 49 ao 56), também pela alta quantidade de automóveis na rua. Motoristas indicavam quase duas horas de trajeto de viagem, entre São Vicente, na Baixada Santista, até as proximidades dos limites das cidades do Grande ABC.

A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, geralmente utilizada para volta do Guarujá, apresenta situação complicada por três quilômetros (do 267 ao 270). A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que faz o percurso para Itanhaém e Mongaguá, também registra tráfego acentuado, impactando em paralisações por dez quilômetros (do 270 ao 280).