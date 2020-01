Faculdade da terceira idade tem 80 vagas em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo recebe, a partir de amanhã, matrículas para a Fati (Faculdade Aberta da Terceira Idade). As inscrições devem ser realizadas no CRI (Centro de Convivência do Idoso), localizado na Avenida Redenção, 271, no bairro Jardim do Mar. Para este ano, serão disponibilizadas 80 vagas no período da tarde.

A Fati oferece curso de duração de dois anos, voltado para pessoas com mais de 55 anos e interessadas em se atualizar sobre a questão da terceira idade e do envelhecimento. O objetivo é propiciar maior inserção do público nas questões da contemporaneidade, estimular projetos para o futuro e a descoberta de novos talentos e potencialidades, além de promover a socialização.

As matrículas podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. Após esta data – e se ainda houver vagas – as inscrições deverão ser feitas diretamente na Fati, no período de aula, até o fim de fevereiro. O valor da mensalidade será de R$ 140.

Para realizar a matrícula é obrigatória a conclusão do primeiro ciclo do ensino fundamental – 1º ao 5º ano. Os interessados também devem apresentar três fotos 3x4, cópia do RG, CPF e do comprovante de residência, juntamente com os respectivos originais, além de efetuar o pagamento de taxa de R$ 116.

Os cursos terão início em 4 de fevereiro, na FDSBC (Faculdade de Direito de São Bernardo), localizada na Rua Java, 425, Jardim do Mar. As aulas ocorrerão às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h. As disciplinas para o primeiro semestre serão nutrição, psicologia, direito, música, coral, biodança, sociedade e cultura, saúde integral, yoga e português. Outras informações sobre o curso podem ser obtidas no site www.fatisbc.com.br.