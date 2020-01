Piscinas públicas são opções de lazer no verão

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



05/01/2020 | 07:00



O verão começou oficialmente em 21 de dezembro e as temperaturas devem subir ao longo dos próximos dias. Cinco das sete cidades da região contam com piscinas públicas e de acesso gratuito que podem garantir a diversão e o refresco das famílias, algumas delas, inclusive, com programação especial para janeiro, mês de férias escolares.

Em Santo André, dos 12 Cesas (Centros Educacionais), seis têm piscinas. As unidades do Parque Novo Oratório, Vila Humaitá, Vila Linda, Vila Floresta, Parque Erasmo Assunção e Jardim Santo Alberto funcionam das 9h30 às 12h e das 13h às 16h, todos os dias. A Prefeitura realiza, entre os dias 11 e 26 de janeiro, projeto de férias com atrações e, aos fins de semana, oferece prática de caiaque (em Cesas alternados), atividades de recreação e brinquedos infláveis. Cerca de 1.000 pessoas devem ser contempladas.

Para usar as piscinas é preciso ter carteirinha, que deve ser solicitada durante a semana no centro comunitário dos Cesas – o atendimento é das 9h às 18h. É necessário levar duas fotos 3x4, documento original com foto, documento original do responsável (caso o usuário seja menor de 18 anos) e comprovante de residência. Crianças de até 8 anos precisam estar acompanhadas de responsável maior de idade durante o uso das piscinas. Os endereços podem ser conferidos no www2.santoandre.sp.go.br.

São Bernardo tem quatro piscinas públicas, sendo uma no Crec (Centro Recreativo) Baetinha, no Baeta Neves, uma no Creeba (Centro Recreativo Esportivo Especial) do bairro Assunção, no Aquacentro (Demarchi), e no Crec da Pauliceia, destinadas às equipes de treinamento e para os cursos esportivos de natação. O equipamento do bairro Baeta Neves é o único que abre aos fins de semana. Para participar, os munícipes devem se inscrever a partir de 11 de janeiro, de terça-feira a domingo, munido de RG e comprovante de residência.

São Caetano dispõe de cinco clubes municipais com 12 piscinas, sendo seis para adultos e seis para crianças. O horário de funcionamento é de quarta-feira a sábado, das 9h às 18h, e, aos domingos, das 9h às 17h. A utilização é preferencial para munícipes e é preciso fazer a carteirinha no Atende Fácil (Rua Major Carlos Del Prete, 651, Centro), além de providenciar exame dermatológico. No último verão, cerca de 8.000 pessoas aproveitaram os espaços. Os endereços dos clubes podem ser conferidos no www.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diadema realiza, de 8 de janeiro a 3 de fevereiro, o Projeto Verão 2020 #VemProMané, no Clube Mané Garrincha (Rua dos Cariris, 195, Piraporinha). As duas piscinas estarão disponíveis para a população utilizá-las durante todos os dias da semana com atividades recreativas.

Mauá tem dois equipamentos com piscinas, o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel e a Fiec (Fábrica Integrada Educacional e Cultural) Parque das Américas. Para aulas de natação e hidroginástica, as inscrições são realizadas entre fevereiro e setembro. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, e, aos sábados, das 9h às 11h. Os endereços estão disponíveis no site www.maua.sp.gov.br.

Ribeirão Pires não tem piscinas públicas, mas, no período de férias, a Prefeitura amplia o funcionamento da ciclofaixa da cidade (Avenida Prefeito Valdírio Prisco – trecho do Paço à entrada do Jardim Panorama). Além dos domingos e feriados, das 8h às 16h, o espaço funciona, de segunda a sexta-feira, das 17h30 às 21h, dentro do Projeto Verão.