Atual campeão, São Paulo só empata com Operário-PR na estreia pela Copa SP

04/01/2020 | 18:07



Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo estreou, na tarde deste sábado, com empate sem gols diante do Operário-PR, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela primeira rodada da fase de grupos da edição 2020.

O time paulista esteve longe de apresentar um bom futebol. Sem repertório, ainda chegou a levar alguns sustos do adversário paranaense. São Paulo e Operário somaram o primeiro ponto no Grupo 29, que também conta com EC São Bernardo e Palmeiras-RN.

O primeiro tempo não teve muitos lances de perigo. O São Paulo bem que tentou ficar com a bola, mas esbarrou na forte marcação adversária. Já o Operário, muito bem armado, criou a melhor oportunidade aos 36 minutos, quando Gabriel Vieira pedalou para cima de Anílson e chutou cruzado para ótima defesa do goleiro Matheus Cunha.

Na etapa final, o time do Morumbi aumentou as investidas, mas sem sucesso. Antes do apito final, aos 38, Sena perdeu ótima oportunidade em bola que sobrou na entrada da pequena área. O placar sem gols motivou vaias da torcida presentes nas arquibancadas do Primeiro de Maio.

Confira os resultados deste sábado:

8h45 - Nacional-SP 1 x 3 São Caetano

11h - Água Santa-SP 0 x 0 Trem-AP

Ceará 2 x 1 Canaã-BA

16h - São Paulo 0 x 0 Operário-PR