Fernanda Paes Leme dá mais detalhes sobre o seu novo programa no GNT

04/01/2020 | 17:10



Fernanda Paes Leme que aproveitou a sua virada de ano na praia com diversos amigos, arrumou um tempinho em sua agenda para contar para a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, alguns detalhes de seu novo programa intitulado Viagem a qualquer custo, do GNT.

Para quem ainda não viu ou leu sobre o programa, ele basicamente vai mostrar a cada episódio dois roteiros diferentes para o mesmo destino: um com muito luxo e outro bem mais baixo custo. Além da atriz, Luana Xavier também vai participar do programa que tem data de estreia para o dia 14 de janeiro, e as duas estiveram em Cuba, México, Peru, Argentina e no Chile para fazer as gravações.

- Cuba é desconcertante e surpreendente. Gravamos um programa turístico, sem qualquer viés político. Então, conhecemos familiares e seus estilos de vida. Também vimos de perto a preocupação das autoridades com os registros da realidade do país. Eles são quase paranoicos. Quando a gente começava a filmar, brotavam policiais para chegar se tínhamos autorização.

Fernanda deixou bem claro para a publicação que seu mais novo programa terá sim o seu diferencial.

- Programas de viagem existem vários mesmo, mas, como o nosso, que mostra duas amigas viajando para o mesmo destino e fazendo roteiros diferentes com humor, amor e diversão, acho que não tem, não!

No auge de seus 36 anos de idade, Fernanda faz uma leve avaliação que ainda tem muitos projetos pela frente para serem realizados, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, e que acabou realizando o maior deles recentemente.

- Sinto orgulho de olhar para trás e ver a minha trajetória. Não sou aquela artista que explodiu por conta de um papel. Fui subindo degraus, voltando outros, subindo mais e conquistando meu espaço. Acabei de realizar um sonho pessoal de comprar uma casa em Salvador, um lugar que amo e frequento desde os 17 anos [de idade]. Um sonho de vida. Mas não me sinto pressionada a conquistar ou realizar algo. O mundo já tem pressionado muito as mulheres da minha idade a se casaram e serem mães. Isso já me incomodou, mas pera lá. Entramos numa nova década e ainda estão nos perguntando isso?

Que incrível, né? Estamos esperando ansiosamente pela estreia do programa da atriz.