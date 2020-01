Azulinho vira e vence o Nacional na estreia

Do Diário do Grande ABC



04/01/2020



O São Caetano estreou com vitória hoje pela manhã ao bater, de virada, o Nacional por 3 a 1 na 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo em confronto no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, casa do adversário, o Azulinho impôs ritmo forte e venceu com três gols do atacante Ronaldo, apesar do susto na etapa inicial. Com o resultado favorável, o time do Grande ABC, liderado pelo técnico Anderson Lima, assume a liderança do Grupo 31, com três pontos, ao lado do Ceará – adversário da próxima rodada -, que derrotou o Canaã, da Bahia.

A equipe da região começou bem nos primeiros minutos do jogo, construindo série de oportunidades de gol, mas desperdiçou. Embora a superioridade em campo tenha sido mantida, o Nacional foi quem saiu na frente. Aos 37 minutos da fase inicial, Denilson contou com vacilo da defesa do São Caetano e acertou a bola no fundo da rede. O saldo se deu até o intervalo. No retorno, o Azulinho voltou ainda com mais intensidade e viu um Ronaldo inspirado. Logo aos 2 minutos, o atacante aproveitou cruzamento de Gabriel Rato, dominou no peito e soltou o pé para anotar o gol de empate.

Sem perder tempo ainda diante da igualdade no placar, o Azulinho continuou ofensivo e marcou outro tento três minutos depois, o da virada. Ronaldo anotou com cabeçada certeira. Já perto do fim, com o duelo dominado, o São Caetano definiu o marcador aos 39 minutos, novamente de cabeça e de novo com Ronaldo.

No pós-jogo, o técnico Anderson Lima avaliou como positivo o desempenho de largada na competição nacional. “Apesar de começarmos perdendo, tivemos uma evolução muito grande. Tivemos alguns erros de passe e poderíamos sair na frente. Mas o mais importante foi a recuperação dos atletas no segundo tempo. Quando criamos força para empatar e virar o placar”, analisou.

O Azulinho irá enfrentar o Ceará na terça-feira, às 15h15, no mesmo Nicolau Alayon.